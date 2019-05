Presedintele PNL, Ludovic Orba,n a acuzat duminica PSD ca la Tecuci a adus romi, "probabil beneficiari ai ajutorului social", insotiti de copii pentru a-i huidui pe liberali.



"Astazi, la Tecuci, tot ce a putut sa faca PSD-ul,in conditiile in care noi, sute de liberali am mers si am dat mana cu tecucenii si am fost primiti foarte bine, au gasit cativa romi, probabil beneficiari ai ajutorului social, pe care i-au adus si cu copiii ca sa ne huiduie. Cat de ticalos si de nemernic sa fii sa ajungi sa-i folosesti pe copii pentru interesele tale mizerabile? Niciun om cu scaun la cap din Tecuci nu a venit sa ne spuna ceva rau noua, liberalilor. Toti oamenii pe care i-am intalnit ne-au privit cu favorabilitate si cu speranta si putem sa-i convingem pe toti sa aiba incredere in Partidul National Liberal.

Politica poate fi foarte onorabila, politica se poate face la cel mai inalt nivel daca este facuta de oameni de calitate, de oameni carara nu le place sa minta si nu au capacitatea de a minti, de oameni care sa se tina de cuvant, de oameni care nu sunt in stare chiar de orice ca sa obtina voturi, de oameni care folosesc argumente si spaga, coruptie, amenintare, intimidare si manipulare, asa cum isi aduna PSD-ul voturile", a afirmat Orban la Galati, la prezentarea candidatilor PNL la europarlamentare, potrivit Stiripesurse.ro.