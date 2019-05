Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a vorbit, la mitingul electoral de la Timisoara, despre rolul pe care ar trebui sa il aiba presedintele Romaniei, Guvernul, dar si Parlamentul.



"Cred ca viitoarea Constitutie a Romaniei trebuie sa precizeze mai clar responsabilitatea guvernarii. Presedintele si Guvernul trebuie sa lucreze impreuna, dar pentru asta presedintele tarii trebuie sa isi asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unuia ca Dragnea, tu ca presedinte, trebuie sa iti asumi responsabilitatea pentru nominalizare. Vom crea si mecanismele necesare dizolvarii Parlamentului atunci cand e cazul. Acesti oameni, parlamentarii, trebuie sa reprezinte esenta democratiei si nu trebuie sa se mai ascunda in spatele imunitatii si a lipsei de proceduri. Trebuie sa spunem clar: crede Parlamentul ca presedintele a gresit la un moment dat si trebuie suspendat? Bine. Dar daca pierde referendumul, acesti oameni din Parlament, care au suspendat presedintele, trebuie sa respecte vointa poporului si sa plece ei acasa. Pentru ca daca parlamentarii vor sti ca exista acest risc si pentru ei, daca vor sti ca daca pleaca acasa ca il suspenda gratuit pe presedinte, atunci nici presedintele nu va putea spune ca nu a avut ce face, presedintele ar fi responsabil pentru premierul pe care l-a nominalizat si implicit pentru guvernare", a spus Dacian Ciolos, potrivit News.ro.

Ce isi propune sa faca Alianta 2020 USR - PLUS:

"Vrem sa reformam statul. Vom incepe sa reformim statul imediat ce vom ajunge la guvernare ti in Parlament. E timpul sa recunoastem ca statul roman nu functioneaza la potentialul sau maxim. Un Parlament rau intentionat si un presedinte fara solutii pun tatul intr-un echilibru precar care foloseste electoral poate ambelor parti, dar din ecuatie lipsesc cetatenii si interesul social.

Vom face o reforma constitutionala profunda, una care pleaca de la aceste realitati si care sa aiba in vedere si interesul social. Avem o Curte Constitutionala politizata in care o buna parte din societate si-a pierdut increderea, din pacate. Uitati-va ce s-a intamplat chiar saptamana aceasta, cand Dragnea si-a pus, din nou, oameni si la Curtea Constitutionala. Curtea Constitutionala trebuie depolitizata. Acolo trebuie sa ajunga cei mai buni si cei mai credibili specialisti din domeniul juridic si al functionarii statului. Numai asa putem avea incredere in mandatul pe care il dam Curtii Constitutionale. Vom interzice prin Constitutie infractorilor sa aiba acces in functii publice. Fara penali! Trebuie sa luam demnitarilor scutul imunitatii de dupa care isi bat joc de justitie. Trebuie sa dam CSM-ului rolul de garant al independentei justitiei si trebuie sa ne apucam cat mai repede sa reparam ceea ce s-a stricat in acesti ultimi ani. Trebuie sa dam posibilitatea confiscarii averilor nejustificate si sa intoarcem lumii bunastarea furata de corupti”, a mai spus Ciolos.