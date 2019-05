Candidatul PNL la alegerile europarlamentare Rares Bogdan a declarat duminica, la mitingul de la Galati, ca luni, la ora 19:00, PNL va veni cu "cel mai serios, mai complet si mai puternic program", eliminand astfel singurul repros facut de PSD in ultimele doua luni.

"Incepand de maine (luni-n.r.) n-o sa ne mai poata ataca nici cu faptul ca nu vorbim mai mult despre ce vrem sa facem si nu despre ce n-au facut ei (PSD-n.r.). Violeta Alexandru, impreuna cu o echipa exceptionala, va prezenta maine, la ora 19,00, raspunsul la singurul repros pe care au putut sa il foloseasca doua luni de zile impotriva noastra: vom veni cu cel mai serios, cel mai complet, cel mai puternic program, programul PNL. Le-am spus si va spun: mai oameni buni, voi ne cereti un program, dar programele noastre sunt in fiecare comunitate condusa de liberali... Ala este programul nostru, modul pe care il putem arata, ce am facut noi, adica fratii, colegii, primarii nostri, presedintii de consilii judetene si ce au facut ei. E simplu", a spus Rares Bogdan, conform Agerpres.

Candidatul PNL a subliniat ca Romania trebuie sa aiba aceleasi conditii ca toate tarile UE in atragerea de fonduri europene, iar subventiile din agricultura trebuie sa creasca la fel ca in toate statele UE, pentru ca romanii nu sunt un popor de rangul doi.

"Fondurile europene trebuie atrase la fel in toate tarile Uniunii Europene, subventia la hectar trebuie sa fie dubla, tripla, asa cum este in alte tari europene, ca nu suntem cetateni de rang doi. Da, suntem obligati sa venim cu bani, cu subventii nu doar pe productia de tomate, ci si pentru castraveti, ardei, pastai, sfecla si absolut tot ceea ce inseamna productie agricola in aceasta zona. E normal sa facem asta, o vom face, dar inainte de orice trebuie sa va spun ceva: eu, de doi ani si jumatate, m-am saturat sa vad ca in aceasta tara se vorbeste doar de hoti, de penali, de corupti si de drepturile lor. Au devenit drepturile puscariasilor mai importante decat drepturile copiilor din centrele de plasament, ale batranilor din centrele de batrani, ale pensionarilor si ale noastre, ale oamenilor cinstiti. Si eu le spun: bai pesedistilor, in democratie hotii stau la puscarie!", a afirmat Rares Bogdan.

Rares Bogdan a participat la Galati la evenimentul de lansare a candidatilor PNL pentru alegerile europarlamentare, care a avut loc la Sala Sporturilor, in prezenta a aproximativ 2.000 de sustinatori. La manifestare au mai fost prezenti presedintele PNL, Ludovic Orban, Raluca Turcan, prim-vicepresedinte PNL, Robert Sighiartau, secretar general PNL.