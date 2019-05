Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la mitingul de la Galati, ca PNL are program de guvernare iar in cadrul acestuia ajutoarele sociale nu vor mai fi acordate celor care beneficiaza de acestea si refuza un loc de munca.



"Daca cineva va spune ca PNL nu are program inseamna ca este rau intentionat. Prin tot ceea ce facem aratam ca avem program... PNL niciodata nu a acceptat ca din banii nostri, ai celor care muncesc, sa platim lenea. Suntem de acord sa dam ajutor social unor oameni care nu pot sa munceasca, dar nu poti sa dai ajutoare sociale unor zdrahoni carora nu le place munca si care stau si beneficiaza de ajutorul social desi li se ofera locuri de munca. Si aici va spun limpede: oricui va refuza un loc de munca dintre cei care beneficiaza de ajutor social nu-i vom mai da ajutor social, pentru ca Romania nu se poate cladi decat pe munca, pe harnicie, pe tot ceea ce poate duce la prosperitate individuala si nationala", a spus Orban, potrivit Agerpres.

El a precizat ca in cadrul programului PNL vor fi eliminate supraacciza la combustibil si suprataxa pe contractele part-time.

"Cand ei (PSD-n.r.) au introdus supraacciza la combustibil, PNL a fost impotriva si a avertizat ca va scadea consumul de combustibil, ca vor scadea incasarile la bugetul de stat si ca pretul benzinei si motorinei se va duce in aer. Am avut dreptate. Normal ca avem program. Daca PNL ajunge la guvernare va taia supraacciza la combustibil. Cand au venit si au introdus suprataxa pe contractele part-time, in care oameni care poate nu castigau suficient dintr-un loc de munca puteau sa castige un ban dintr-un contract pe doua-patru ore, sase ore, ei au taxat astfel incat aproape niciun roman nu mai poate sa faca un contract pe part-time pentru ca trebuie sa plateasca salariul minim brut integral chiar daca el munceste doua ore. S-a ajuns in situatia absurda in care trebuiau sa plateasca mai mult decat incasau (...). PNL are program: vom desfiinta suprataxa pe part-time pentru a le permite celor care vor sa munceasca in plus sa castige mai bine", a mentionat Orban.

Liderul PNL a mai spus ca programul liberal de guvernare va cuprinde si acordarea de vouchere de vacanta angajatilor din mediul privat.

"Am sustinut proiectul cu voucherele de vacanta. Si ce face PSD-ul? Da vouchere de vacanta in sectorul public. De cele cinci milioane de angajati din sectorul privat nu le pasa. Si atunci v-o spun limpede: si ei trebuie sa beneficieze de aceste vouchere. Cum o facem? Stimulandu-i pe angajatori, deducand cheltuielile cu voucherele de vacanta astfel incat si angajatii din mediul privat sa beneficieze de acest drept de a-si petrece vacanta in Romania", a afirmat Orban.

Ludovic Orban a participat la Galati la evenimentul de lansare a candidatilor PNL pentru alegerile europarlamentare, care a avut loc la Sala Sporturilor, in prezenta a aproximativ 2.000 de sustinatori. La manifestare au mai fost prezenti candidatii Rares Bogdan si Siegfried Muresan, Raluca Turcan, prim-vicepresedinte PNL, Robert Sighiartau, secretar general PNL.