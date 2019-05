Premierul Viorica Dancila sustine ca violenta verbala si violenta fizica nu tin loc de argumente si nu sunt specifice poporului roman.

"Adevarati romani, inainte sa vin aici, am mers la biserica si preotul ne-a vorbit foarte frumos despre credinta, credinta in Dumnezeu, credinta ca binele invinge intotdeauna raul, credinta ca oamenii adevarati, romanii adevarati sunt oameni harnici, cum sunteti dumneavoastra in aceasta regiune, oameni care fac cinste acestei zone, oameni care au dus numele Romaniei in diferite colturi ale lumii, unde sunt respectati pentru ceea ce fac, pentru harnicia lor, pentru modul in care au dus traditiile si obiceiurile din aceasta zona a tarii, despre credinta ca nu jignirile, nu huiduielile ne fac mai buni romani, despre credinta ca adevaratii romani se bazeaza atitudinea pe argumente, despre credinta ca violenta verbala, violenta fizica nu tin loc de argumente si nu sunt specifice poporului roman.

Adevaratii romani sunt oameni care poarta in suflet tricolorul, sunt oamenii harnici, sunt oamenii respectuosi, sunt oamenii care sunt mandri ca sunt romani, oamenii care se mandresc cu tara lor, cu comunitatea lor, cu judetul lor, oamenii care respecta pe cei cu ghiocei la tample si oamenii care vor sa construiasca un viitor mai bun pentru copiii nostri. Eu ca prim-ministru al Romaniei cred in acesti romani si cred ca acesta este viitorul nostru, acesta este viitorul Romaniei. (...) Sunteti un exemplu pentru multi si care se comporta intr-un mod neadecvat la o sarbatoare atat de frumoasa sa invete de la dumneavoastra ce inseamna respectul si ce este un bun roman”, a spus Viorica Dancila la sarbatoarea traditionala Sambra Oilor de pe dealul Huta Certeze si Moiseni, judetul Satu Mare, potrivit Stiripesurse.ro.