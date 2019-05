Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le-a cerut sambata, la Craiova, membrilor de partid care l-au primit scandand "Tariceanu, presedinte!", sa se mobilizeze pentru data de 26 mai, pentru ca acest vis al lor, care este si al lui, nu poate deveni realitate fara un rezultat bun la aceste alegeri.

"Ma bucur si va multumesc celor care astazi mi-ati urat succes pentru alegerile prezidentiale. Dar ca acest vis sa devina realitate, nu uitati ca trebuie sa dam o proba de maturitate, o proba de capacitate si aceasta proba va fi constituita de rezultatul nostru la alegerile pentru Parlamentul European. Fara un rezultat bun la alegerile pentru PE, nu putem sa speram in mod realist ca acest vis pe care il aveti si pe care il am si eu pentru o Romanie mai buna, mai dreapta si mai prospera sa se realizeze. Asadar va cer sa va mobilizati pana la unu in mod exemplar pentru ca aceste alegeri sa fie succesul nostru si sa marcheze afirmarea definitiva a ALDE ca singurul partid liberal din Romania", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, la evenimentul de prezentare la Craiova a candidatilor la alegerile pentru Parlamentul European, potrivit Agerpres.

Si europarlamentarul Norica Nicolai, presedinte al Consiliului National al ALDE si candidatul care deschide lista partidului pentru alegerile europarlamentare, le-a spus celor din sala ca spera ca dupa 26 mai Romania sa inceapa o cursa spre mai bine, "spre o tara care va avea sansa unui presedinte care iubeste aceasta tara, a unui presedinte roman, a unui presedinte caruia ii pasa de fiecare dintre noi".

"Sper ca in decembrie sa avem un om in fruntea acestei tari care sa ne uneasca, nu sa ne dezbine, care sa ne apropie si care sa ne respecte. Asta depinde de voi pe 26 mai. Impreuna vom face istorie in politica romaneasca", a spus Norica Nicolai, la finalul discursului sau.

La Centrul Multifunctional din Craiova, circa o mie de membri ALDE din judetele Dolj, Olt, Mehedinti, Valcea si Gorj au participat la o intalnire electorala pentru alegerile europarlamentare la care au mai fost prezenti Daniel Chitoiu - secretarul general ALDE, Andrei Gerea - vicepresedinte ALDE si liderii organizatiilor judetene din Oltenia ale partidului.