Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, a declarat sambata, la o intalnire electorala la Falticeni, ca in Romania nu mai exista Opozitie, ci doar ''o masina de injurat'' care poarta ''niste gasti'' cu autocarele si care fac, ''la comanda'', lucruri regretabile.

''Anumite gasti sunt purtate dintr-o parte in alta, cu autocarele, pur si simplu coborati la comanda din autocar, pusi sa injure, urcati din nou in autocar. Unde merge din nou doamna prim-ministru cu echipa de ministri care am fost, in locul respectiv ne asteptau din nou si asa mai departe. Sunt oameni care n-au nicio viziune. Lipsa de bun simt este la ea acasa in acele grupuri. Oameni care nu-si iubesc Romania. Oameni care nu tin la aceasta tara, oameni care fac la comanda aceste lucruri regretabile'', a spus Breaz, care zilele trecute a insotit-o pe premierul Dancila in vizitele intreprinse in judetele Alba, Cluj, Arad si Timis, potrivit Agerpres.

In opinia ministrului, acesti oameni, care sustin ca sunt ''activisti in ONG'', sunt ''finantati pentru a distruge'' tot ce se cladeste bun in tara, acest exemplu fiind insa vizibil si in alte tari din spatiul european.

''Si nu numai in Romania. Sunt miscari si in alte tari ale Uniunii Europene. Vedeti ce se intampla in Franta. Au fost miscari si in Germania si multe alte tari europene (...) Sunt oameni pusi care, atunci cand ceva merge bine, sa incerce sa distruga (...) De foarte multe ori m-am intersectat cu ei pe langa Parlamentul Romaniei si in emisiuni televizate (...) Nu spun nimic niciodata. Au vreo trei-patru fraze in minte, o gandire infantila, le repeta la nesfarsit (...) Nu te lasa nici sa vorbesti. Cuvinte calomnioase si cam atat. Altceva nu fac (...) Cand un grup de pesedisti s-a dus undeva sa faca acte de violenta, sa injure, sa se comporte intr-un mod josnic fata de cetatenii acestei tari, pentru ca suntem toti romani? Niciodata'', a argumentat ministrul Breaz.

El a spus ca PSD a castigat alegerile cu un program coerent si realist pe care il implementeaza in prezent, iar cei din Opozitie doar incearca, fara argumente si prin ''fapte de violenta'', sa stopeze ce a facut bun guvernul actual.

''PSD castigat alegerile in 2016, fiind singurul partid inscris in competitia electorala ce a avut un program de guvernare. Noi am plecat, sub conducerea presedintelui Liviu Dragnea si a echipei ce a muncit la realizarea acestui program de guvernare, si am pornit cu un program coerent, cu un program realist (...) Iata ca am ajuns intr-o situatie extrem de regretabila in care nimeni nu mai poate sa vina cu argumente si au trecut dincolo, intr-o situatie penibila in care nu fac altceva decat s-au transformat in niste masini de injurat (...) Au trecut la fapte de violenta, se intensifica tot mai tare si nu fac altceva decat sa incerce prin orice mijloace sa stopeze ceea ce face PSD si guvernul condus de Viorica Dancila pentru Romania'', a mai spus ministrul Daniel Breaz.