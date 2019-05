Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la evenimentul Forumul Educatiei organizat la Iasi, ca "dupa doi ani si jumatate de rateuri si guvernare esuata" social-democratii trebuie sa primeasca un raspuns si il vor primi la alegerile europarlamentare din 26 mai.

"Peste cateva zile avem alegeri europarlamentare si (...) un referendum pe care l-am convocat eu fiindca asa trebuie. Dupa doi ani si jumatate de rateuri si guvernare esuata PSD-istii trebuie sa primeasca un raspuns si acum il vor primi. Unii spun ca nu prea conteaza nici europarlamentarele, nici referendumul, sunt ceva usor de incalzire pentru primavara. 'Ca de fapt noi stim mai bine ce sa facem ca si cum noi singuri am sti totul, adica noi singuri PSD-isti stim totul si toti ceilalti sa stea acasa sa isi vada de ale lor'. Tocmai de asta avem alegeri fiindca nu e asa si educatia este un foarte bun exemplu despre cum eforturile europene daca sunt preluate de politicieni competenti chiar pot face o mare diferenta in viata de zi cu zi si a elevilor si a studentilor si a dascalilor", a declarat presedintele Iohannis.

El a adaugat ca "aceia care conduc destinele o fac ca si cum ar fi la meteo", scrie Agerpres.

"Vorbim despre educatie - la noi stiti bancul acela - educatie, agricultura si meteo toata lumea se pricepe, doar ca cei care conduc institutional destinele o fac ca si cum ar fi la meteo. Sunt foarte bucuros ca am ajuns la o dezbatere aici, cu dumneavoastra, cu oameni care chiar stiu despre ce vorbim, cand rostim 'sintagma Romania educata'", a mai spus presedintele Klaus Iohannis.

Potrivit acestuia, actualul Guvern primeste premiul pentru cel mai slab guvern post-decembrist, el mentionand ca romanii isi doresc un executiv care performeaza.

"De-a lungul istoriei noastre post comuniste am avut tot felul de guverne: unele neperformante, altele fara viziune, incoerente in decizii, pe scurt incapabile sa slujeasca interesul national. Comparativ, insa, cu acestea din trecut, trist, dar adevarat, actualul guvern primeste premiul pentru cel mai slab guvern post-decembrist. Avem pur si simplu ce am numit eu o guvernare esuata, prin urmare cu un astfel de guvern va fi tot mai dificil ca Romania sa aiba o dezvoltare pe masura aspiratiilor cetatenilor lor pentru ca romanii nu-si doresc asa ceva. Romanii isi doresc un guvern care performeaza, isi doresc de la conducatori sa vina cu viziune, politici publice si cu un plan. PSD vine cu povesti", a afirmat Iohannis.

El a spus ca anumiti decidenti doresc sa revina la "vechile metehne", de a lansa idei generate intr-un mod netransparent si de a intra in "capcana dublului discurs".

"Observam, din pacate, dorinta anumitor decidenti de a reveni la vechile metehne, la asta se pricep, la a lansa idei generate intr-un mod netransparent, undeva intr-un cabinet incuiat unde patrund doar apropiatii de incredere si de a intra in capcana dublului discurs, ca sa nu zic dorinta de a intra, ei sunt intrati bine de tot. Cuvinte mari de sorginte europeana si realitati meschine de sorginte pesedista", a mai spus presedintele Klaus Iohannis.