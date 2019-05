Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Iasi, ca sunt infractori in fruntea statului care vor sa schimbe justitia pentru ei, el adaugand ca PSD executa de doi ani si jumatate "aceste marlanii si atacuri la adresa justitiei", iar oamenii de rand nu reactioneaza inca suficient.

"Trebuie sa spunem lucrurile pe nume: avem infractori in fruntea statului. Acestia incearca sa schimbe justitia pentru ei, pentru a scapa de justitie si foarte multi, oamenii de rand nu reactioneaza inca suficient. Oamenii nu au inteles ca aici nu este o chestiune care se petrece undeva la Bucuresti si treaba lor sa se descurce, aici este vorba despre o chestiune care ne afecteaza pe toti, pe fiecare roman in viata lui de zi cu zi. In final, pentru aceste marlanii si pentru aceste atacuri la adresa justitiei pe care le executa PSD de doi ani si jumatate veti plati voi, toti romanii, fiecare dintre voi veti plati pentru ca va scadea de la zi la zi calitatea vietii voastre din cauza acestor abuzuri pesediste, asta trebuie inteles", a afirmat Iohannis, potrivit Agerpres.

El a spus ca a convocat referendumul pentru a acorda romanilor sansa de a da raspuns clar "acestei nemernicii pesediste".

"De aceea am convocat acest referendum, nu ca nu as fi avut ce sa fac in timpul acesta. As fi avut ce sa fac, si dupa summit as fi avut ce sa fac. Am convocat acest referendum ca sa dau sansa romanilor sa dea un raspuns clar acestei nemernicii pesediste. Romanii trebuie sa merga la vot sa voteze la referendum, sa inteleaga pesedistii ca Romania este altfel decat o vad ei, Romania este cu romani care vor o tara prospera, o justitie dreapta, o educatie pentru tanara generatie si nu pentru scopuri de partid, o tara europeana. Ca sa transmitem aceste valori trebuie sa cream valorile educationale", a mai adaugat presedintele Klaus Iohannis.