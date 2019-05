Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in cadrul Forumului Educatiei organizat la Iasi, in Romania dupa Revolutie "s-au fabricat universitati prin decizii politice, atat prin universitati de stat cat si universitati private, pe banda rulanta", iar produsele acestora sunt multi dintre cei pe care ii vedem azi "in capul parghiei".

"O sa spun lucruri care probabil nu o sa le placa unora. S-au fabricat universitati prin decizii politice, atat prin universitati de stat cat si universitati private, pe banda rulanta, dupa Revolutie. Din pacate, multi dintre cei pe care ii vedem azi in capul parghiei sunt produsele acestor universitati cu diplome facute pe puncte, de oameni care nici nu au trecut pe la cursuri, de oameni care faulteaza limba romana in fiecare aparitie publica, de oameni care nu au o minima inzestrare intelectuala, un minim bagaj de cunostinte care sa le permita sa aiba o vedere de ansamblu intr-un domeniu sau altul a societatii. Trebuie sa readucem competenta, meritocratia, trebuie sa readucem profesionalismul in toate sectoarele publice din Romania. Misiunea principala in acest proces de readucerea a Romaniei intr-o situatie de normalitate apartine in primul rand sistemului de educatie, ceea ce este preocuparea noastra", a declarat Orban, in cadrul evenimentului organizat de PNL Iasi, potrivit Agerpres.

In ceea ce priveste invatamantul preuniversitar, liderul liberalilor a spus audientei ca elevii ar trebui intrebati cat mai des despre ceea ce isi doresc de la scoala.

"Unul dintre lucrurile de care spun elevii ca au nevoie e ca profesorii sa fie mai prietenosi si mai apropiati in discutiile cu ei, sa fie mai deschisi la ceea ce spun copiii. Stim foarte bine ca exista inca, ca o continuare a modului in care este organizata educatia, un raport de autoritate care este pastrat de cadrele didactice in relatia cu elevul. Este mai comod sa-l tina la distanta, sa nu il lasi sa se manifeste, sa nu il lasi sa se exprime. Pur si simplu sa iti predai materia si dupa aia sa ii determini pe copii sa invete. Mai e o chestiune care s-ar putea sa nu le placa unor cadre didactice, dar eu cred ca nu putem merge doar pe ideea ca elevul este numai obligat sa invete", a spus Ludovic Orban.

Liderul liberalilor a spus, totodata, ca este nevoie ca dascalii sa fie determinati sa creeze si sa predea cu mai mult interes pentru materia scolara, astfel incat sa determine interesul copiilor pentru a absorbi informatii, pentru a le trezi interesul fata de materiile respective.

"Cand spun copiii ca vor profesori mai apropiati, mai prietenosi si care sa tina cont de ei o spun si pentru ca sa invete mai bine. Nu numai pentru ca vor ei neaparat sa isi spuna cuvantul si sa fie ascultati. Cred in mare parte ca in scoala romaneasca nu trebuie sa asiguram doar un transfer de cunostinte. Trebuie sa slefuim caracterele, sa construim personalitati. Cred ca trebuie sa-i pregatim pe copii pentru o viata, care viata nu este usoara, viata este o competitie permanenta, sa-i pregatim pentru a deveni mai buni, o competitie pentru a invata permanent, inclusiv dupa ce ies de pe bancile scolii. Cred ca trebuie sa acordam mai multa atentie parametrilor inteligentei nu numai capacitatii de memorare si reproducere. Trebuie sa dezvoltam socialitatea, creativitatea, capacitatea de analiza si sinteza. Acestia sunt parametrii inteligentei care intr-adevar ii vor ajuta pe copii sa priveasca critic, sa aiba capacitatea sa analizeze rapid o situatie si sa poata lua decizii potrivite", a spus Ludovic Orban.

In opinia liderului PNL, doar ascultarea sau disciplina nu sunt suficiente, ci este necesara si dezvoltarea si incurajarea initiativei elevilor, "a unei atitudini de asumare de raspundere, a unei atitudini curajoase, a unei atitudini prin care sa-i determini pe copii sa nu mearga numai pe drumuri batute, ci sa calce si pe drumuri nebatute".

In discursul sau, Orban a subliniat necesitatea evolutiei si dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice, mentionand ca universitatile pot organiza module de pedagogie, dar si faptul ca este nevoie de o infuzie de cadre tinere in sistem.

El a subliniat, totodata, importanta relansarii invatamantului profesional, mentionand in acest sens ca degeaba sunt atrase investitii sau se incearca relansarea industriei daca nu exista meseriasi si specialisti.

"De cele mai multe ori cifra de scolarizare se stabileste inertial, fara niciun fel de adaptare, fara niciun fel de mobilitate, fara sa se tina cont de nevoile reale. Daca intr-o localitate exista o investitie in care ai nevoie de strungari, frezori sau prelucratori prin aschiere sau confectioneri metalici, trebuie sa dezvolti clase pentru aceste meserii. Nu poti sa faci confectioneri numai ca ai profesori sau instructori care sa ii invete meseria. Relansarea invatamantului profesional si tehnic este importanta. In 15 ani au iesit extrem de putini meseriasi. La ora actuala dai cu tunul pentru a gasi meseriasi buni, oameni cu pregatire in toate domeniile de activitate. Absenta acestor meseriasi e o frana in calea dezvoltarii economice. Degeaba lansam un program de reindustrializare a Romaniei, de atragerea investitiilor, de dezvoltare de capacitati daca scolile profesionale, daca liceele tehnologice nu genereaza meseriile care sunt cautate pe piata si care sunt cautate de cei care vor sa investeasca", a mai spus Ludovic Orban.