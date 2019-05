Eurodeputatul Dan Nica a declarat, sambata, la Galati, ca ii este rusine cu un presedinte precum Klaus Iohannis.

"De prea multe ori in PE am fost trist, m-am simtit umilit, asa cum v-ati simtit si voi, cand Cristian Preda si Monica Macovei vorbeau rau de Romania. Spuneau numai minciuni. Ei au fost cei care s-au opus cand era vorba de dublul standard. Ei nu s-au opus sa luati produse alimentare, farmaceutice de proasta calitate si mai ales au vrut sa fie dublu standard in justitie. Am fost trist cand am vazut Summitul de la Sibiu si am vazut lipsa de respect fata de o problema cu care se confrunta 5 milioane de romani zilnic. Spatiul Schengen. Nu e normal ca toti cetatenii sa poata circula liberi, fara control la frontiera, iar romanii sa fie pe partea cealalta. Mi-e rusine cu un presedinte precum Klaus Iohannis care nu a atras atentia asupra problemei.

Mesajul nostru pentru voi este ca putem avea o viata mai buna cu PSD. 30.000 de galateni au venit sa spuna – Romania are dreptul sa aiba un viitor, sa fie o tara respectata, o tara admirata asa cum merita ea, pentru ca dvs romanii sunteti cei care meritati respectul tuturor europeni", a spus Dan Nica, la mitingul PSD de sambata de la Galati, potrivit Hotnews.ro.