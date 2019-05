Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la mitingul PSD organizat la Galati, ca la summit-ul de la Sibiu a vazut doar poze si a propus participantilor la miting o declaratie de la Galati in care sa se sustina ca romanii sa nu mai fie umiliti si sa nu mai fie acceptata ura si dezbinarea.

"Am cerut presedintelui Romaniei ca la summit-ul de la Sibiu sa ceara ridicarea MCV, intrarea in Schengen, pentru ca noi romanii sa fim tratati cu demnitate in UE, sa stam la masa deciziilor. Nu am vazut acest lucru, am vazut doar poze. Dar care este rezultatul acestui summit ? Cum ne regasim noi in rezultatul summitului de la Sibiu? Cum ne sunt reprezentate interesele romanilor? De aceea (...) scriem aici declaratia de la Galati. In aceasta declaratie vom sustine cu tarie ca nu mai acceptam niciodata ca parintii si bunicii sa fie umiliti, sa li se taie pensiile si salariile, ca nu mai acceptam niciodata sa se inchida spitale si scoli, sa nu mai acceptam ca romanii sa nu fie respectati, ca nu mai acceptam niciodata ura si dezbinarea, ca vrem o Romanie unita, vrem ca noi cetatenii sa ne creionam propriul destin", a afirmat Dancila, in discursul rostit de pe scena mitingului organizat in centrul municipiului Galati, potrivit Agerpres.

De asemenea, ea a aratat ca a mers in tara in ultimele saptamani pentru a vedea rezultatele aplicarii programului de guvernare si a subliniat ca prevederile acestui program al PSD au fost facute in interesul romanilor, pentru cresterea nivelului de trai al acestora.

Premierul Dancila a aratat ca lista de candidati pentru europarlamentare a PSD contine "oameni patrioti", care vor apara interesele Romaniei in Europa. Totodata, ea a mai promis ca va continua sa apere cu demnitate interesele tarii noastre in interiorul UE.