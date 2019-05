Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a atacat, sambata, la Galati, pe liderii UE care au participat la Summit-ul de la Sibiu, dar si pe presedintele Klaus Iohannis.

"A spus presedintele Frantei ca este ingrijorat de ce se intampla in Romania. Si eu sunt ingrijorat ca mii se francezi sunt batuti de jandarmi in Paris. In doi ani de zile am obtinut productii record in Europa, asta inseamna mult mai multa marfa decat produc ei, asta nu le convine", a spus Liviu Dragnea, in discursul sustinut la mitingul PSD de la Galati.

De asemenea, liderul PSD l-a atacat si pe premierul Olandei, Mark Rutte, care a spus la sibiu ca Romania merge in directia proasta si nu indeplineste criteriile de aderare la spatiul Schengen, liderul PSD spunand ca olandezii vor sa ia portul Constanta.

Despre presedintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a spus ca "a furat ziua europei pentru el, a folosit acest summit facut bani publici pentru campania lui electorala".

"Si-a chemat stapanii, am vazut cum se plimba singur, asta e soarta slugilor, nu le baga nimeni in seama. A profitat de faptul ca a fost singur si a lucrat impotriva Romaniei", a spus presedintele PSD, potrivit Digi24.