Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca e dezamagit de modul in care s-a desfasurat Summitul de la Sibiu.

"Sunt dezamagit de Summit, de rezultatele lui si de modul in care presedintele s-a prezentat. A fost mai degraba interesat de pozele cu ceilalti lideri din Europa, in loc sa ridice problemele Romaniei, precum aderarea la spatiul Schengen.

Summitul a fost organizat la Sibiu ca sa ii facem placerea presedintelui. Nu cred ca acesta era scopul Summitului", a spus Tariceanu, potrivit Mediafax.

Presedintele Senatului a declarat, vineri, ca premierul Olandei, Mark Rutte, ar trebui sa rezolve problemele din tara lui, in loc sa atace Romania.

"Romania a indeplinit conditiile de aderare la Schengen de foarte multa vreme. Declaratiile premierului Rutte in legatura cu aderarea la Schengen m-au deranjat. Intai sa isi rezolve problemele pe care le au ei, nu cred ca le da cineva dreptul sa faca astfel de remarci. Cadrul legal european prevede o serie de conditii de aderare pe care Romania le-a indeplinit. Daca vine cu conditii suplimentare, acestea nu au niciun fel de baza. Cred ca pana la urma Schengen-ul nu mai este chiar asa o miza importanta, mai ales ca sunt 12 ani de la aderare si aceste atitudini nu sunt decat atitudini rau voitoare, la care cred ca cei care fac parte din Executivul roman trebuie sa acorde mai multa atentie.

Atunci cand premierul Olandei spune ca Romania are probleme cu statul de drept, eu am sa ii pun o intrebare care este evident retorica: ce este in viziunea premierului Olandei statul de drept? Justitia care functioneaza pe baze de protocoale secrete cu SRI si cu toate abuzele si excesele? Existenta unor structuri paralele de putere care au ocultat structurile legitime si democratice? Vreau sa va spun ca noi am rasturnat atunci regimul comunist condus de Ceausescu degeaba, pentru ca dupa 30 de ani ne intoarcem de unde am plecat. Asta e modelul de stat de drept pe care il intelege premierul olandei? Sper sa nu fie acesta", a declarat Calin Popescu Tariceanu.