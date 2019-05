Consul general onorific al Madagscarului la Bucuresti, Serge Rameau, a dezvaluit ca Ministerul Afacerilor Externe din Romania stia ca tara sa este gata sa il extradeze pe Radu Mazare.

"Dupa condamnarea domnului Mazare am fost convocat de ministrul de Externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicatii, pentru ca acolo nimeni nu intelegea cine e dl Mazare, de ce a venit in tara noastra etc.

I-am explicat toata situatia, iar el mi-a explicat ca nu avem un acord de extradare cu Romania. Am raspuns ca Romania este membra UE si ca lucrurile trebuie facute in mod convenabil, cu respectarea legilor.

El mi-a raspuns ca, din punct de vedere judiciar, este dispus sa dea Cezarului ce e al Cezarului, dar ca are nevoie de copia mandatului international de arestare. Eu atunci m-am intors in Romania, am facut o nota verbala catre MAE roman si am cerut copia mandatului, pentru ca nu am vrut sa mi se reproseze ceva ulterior, sa nu fim acuzati de obstructionare. Asadar, Romania stia ca Madagascar era gata sa coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici pana azi un raspuns", a declarat Serge Rameau, vineri, pentru RFI Romania, citat de Stiripesurse.ro.