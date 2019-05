Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca nu ar vota un guvern Ludovic Orban, despre care a apreciat ca ar fi "ca si cand sari din lac in put".

"Vreau sa va spun de pe-acum, am votat in Parlament si probabil voi vota daca putem sa inlocuim guvernul doamnei Dancila, ca nu-i un guvern bun, ca nu sunt niste oameni pregatiti - ca pe cei care au mai fost pe acolo i-au dat afara. Dar in niciun caz n-as vota sa vina un guvern Ludovic Orban, ca e ca si cand sari din lac in put.

Am incercat la Pro Romania sa construim o alternativa pentru toti cei care in 2016 au crezut ca mergem in directia buna cu PSD si si-au dat seama ca Dragnea ii duce intr-o directie gresita. (...) Dupa 26 mai, daca va fi un val de refugiati de la PSD spre Pro Romania, sa avem grija cu refugiatii, pe cei buni sa-i primim, pe cei rai sa-i lasam acolo.

Imi doresc foarte tare ca la alegerile prezidentiale, cele locale, cele parlamentare, sa existe aceasta alternativa curata, pro europeana, de centru stanga", a declarat Victor Ponta, potrivit Stiripesurse.ro.