Deputatul Varujan Vosganian, vicepresedinte ALDE, a declarat, vineri, ca prin procedura initiata de Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu se redeschide o dezbatere dureroasa pentru romani si care nu a fost niciodata abordata in profunzime.



"Chestiunea apartenentei lui Traian Basescu la fosta politie secreta si statutul sau de informator sunt chestiuni asupra carora institutiile statului se vor pronunta", a declarat Varujan Vosganian.

Deputatul ALDE a lasat sa se inteleaga ca sunt semne de intrebare si in privinta colaborarii lui Traian Basescu cu sistemele de informatii dupa 1990, scrie Agerpres.

"Noi vorbim tot timpul despre cea ce s-a intamplat inainte de 1990 dar vine intrebarea: Oare acele sisteme au disparut dupa aceea? Oare modul in care sistemele de informatii si-au largit miceliile in intreaga societate, au disparut? Sistemele de informatii sunt sau nu sunt sub controlul politic al autoritatilor romane? Decid sau nu finalitatea competitiilor politice din Romania? Au ele sau nu au implicatii asupra respectarii drepturilor omului in Romania? In ce masura liderii politici le folosesc sau nu pentru a dobandi un bonus de natura politica? Eu cred ca la intrebarile astea este un raspuns necesar. Asta arata, prin dezbaterea in jurul lui Traian Basescu, ca a fost si a ramas apropiat zonei underground a societatii romanesti, zonei subterane, zonei apelor freatice, tulburi, ale societatii romanesti. Acum intelegem de ce in permanenta Traian Basescu castiga 'la buza' competitiile politice, fie ca era vorba de Primaria Capitalei, fie ca a fost vorba de Presedintie, fie ca a fost vorba de deputatul in plus pe care l-a castigat PDL in 2009 ca sa faca Guvernul. Noi am spus atunci ca Traian Basescu este foarte norocos, dar se pare ca norocul lui sa fi venit din alta parte. De aceea, cu prilejul acestei deschideri de procedura ar trebui sa discutam si despre rolul pe care serviciile secrete din Romania l-au avut in perioada tranzitiei din 1990 si pana astazi", a spus Varujan Vosganian.

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a anuntat, joi, ca a introdus o actiune in instanta pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul unui parlamentar, fiind vorba, potrivit presei, despre fostul presedinte Traian Basescu, actualmente senator.