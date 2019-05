Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a spus , vineri, ca Guvernul PSD - ALDE a refuzat ca Romania sa gazduiasca Autoritatea Europeana a Muncii.



"Guvernul PSD - ALDE a refuzat ca Romania sa gazduiasca Autoritatea Europeana a Muncii!

Romania avea termen pana pe 6 mai sa se inscrie pentru a gazdui nou-infiintata Autoritate Europeana a Muncii (AEM).

De doua ori am facut apel public Guvernului Romaniei sa depuna o candidatura serioasa pentru a gazdui aceasta noua institutie europeana. Prima data in martie, dupa ce Consiliul UE a publicat procedura de selectie a noului sediu, a doua oara la inceputul lunii aprilie, cand am votat in Parlamentul European regulamentul privind functionarea institutiei.

Am insistat ca Romania sa se inscrie in aceasta competitie fiindca stiam ca are cele mai multe sanse sa castige. In primul rand fiindca este una dintre cele 5 tari membre ale UE care nu gazduiesc inca nicio institutie europeana si fiindca este cea mai mare dintre aceste tari. Celelalte tari sunt Bulgaria, Croatia, Cipru si Slovacia.

In al doilea rand, fiindca cerintele privind facilitatile pe care trebuie sa le aiba noul sediu si noul oras-gazda pot fi indeplinite cu usurinta de un sediu din Bucuresti.

La finalul perioadei de depunere a candidaturilor, trei din cele patru tari care nu gazduiau o institutie UE si-au depus candidatura pentru gazduirea AEM: Bulgaria (Sofia), Slovacia (Bratislava ) si Cipru (Nicosia), alaturi de Letonia (Riga), tari si orase mult mai mici si cu resurse mai mici decat Romania si Bucuresti. Letonia, o tara cat 5 judete, gazduieste deja o institutie UE si nu renunta in a gazdui si AEM. Asa obtii lucruri in Europa!

Guvernul Dancila nu a depus candidatura fiindca nu este capabila sa obtina nimic pentru Romania in Europa.

Este un nou mare esec al Guvernului Dancila mai ales ca se intampla in timpul Presedintiei romane a Consiliului UE. Mai ales ca aceasta institutie s-a infiintat in timpul presedintiei romane si, cel putin teoretic, guvernul stia exact ce implica gazduirea acestei autoritati.

Cer prim-ministrului Dancila sa iasa public si sa explice de ce a ales sa dea cu piciorul sansei ca Romania sa gazduiasca in premiera o institutie a Uniunii Europene!", a scris Muresan pe Facebook.