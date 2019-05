Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca MInisterul Finantelor se imprumuta prost si scump.



"Romanii o zic pe asta: daca esti prost stai acasa!

Mare entuziasm in tabara PSD.

MFP s-a imprumutat ieri cu dobanzi mai mici de 1%. Si dai cu propaganda. Uite ce bine este, iar ne minte chiparosul de la PNL etc.

Mai grav este ca in corul de laudatori solistul este un sinecurist profesor la ASE. Saracii studenti.

Sa va explic cum stau lucrurile.

In primul rand tovarasi profesori si dragi analfabeti economici de la PSD, imprumuturile au fost luate in EURO(!).

DOBANZILE in LEI, pentru ca MFP are venituri in lei, la imprumuturile de ieri sunt de aproape 4%(!) pentru imprumutul pe doi an si de aproape 5%(!) pentru cel de pantru ani si jumatate.

Asdar, MFP se imprumuta prost si scump. Si arata ca nu are bani de pensii si salarii.

Reactia analfabetilor la acest imprumut EXPLICA situatia economica dezastruasa din Romania. Si inca nu au explodat toate dinamitele aruncate de acesti incompetenti in economie.

Venim.

Take No Prisoners", a scris Florin Citu pe Facebook.