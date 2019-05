Artistul Tudor Chirila lanseaza un atac la adresa Pro Romania si la adresa lui Nicolae Banicioiu, care a mentionat ca ar fi fost interesant un referendum pe alte teme.



"Vi-l aduceti aminte pe Banicioiu, care spunea ca totul e ok in orele imediat urmatoare tragediei Colectiv si ca arsurile grave pot fi tratate acasa? Care spunea ca in Romania victimele beneficiaza de acelasi tratament ca in strainatate? Ehe, uite ca baiatul a a scos capul din nou, de data asta din mizeria de partid numita Pro Romania gazda mafiotilor care nu isi mai gasesc locul printre noii mafioti din PSD. Cam asta e ProRomania, cu al sau presedinte care are o fascinatie aparte pentru onomastice pe stadioane cum sade bine oricarui social democrat preocupat de comunitate.

#nuuitam

PS. Sigur ca pentru Banicioiu, care ar fi trebuit sa dea socotoala pentru manipularea grosolana din timpul Colectiv si pentru managementul groaznic al tragediei, referendumul pe justitie nu e o tema

importanta. Dimpotriva", a scris Tudor Chirila pe Facebook.