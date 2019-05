Europarlamentarul Razvan Popa a reactionat la declaratiile premierului Olandei, Mark Rutte, care a spus ca Romania va putea intra in spatiu Schengen dupa ce va incepe sa respecte valorile democratiei si ale statului de drept.



"Premierul olandez Mark Rutte trateaza din nou Romania ca pe o tara de mana a doua. Este revoltatoare, discriminatorie si total incorecta pozitia Olandei fata de aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.

Acesta este un drept al romanilor in calitate de cetateni europeni, pe care Olanda refuza sa il respecte. Este profund imoral sa fim tratati asa de tara in care ING spala milioane de euro si apoi isi negociaza amenda cu procurorii. Halal justitie, halal stat de drept. Premierul Rutte este doar un populist, care isi face campanie electorala pe spatele romanilor, respingand ideea unei integrari mai avansate, precum si teza proaspat adoptata la Summit-ul de la Sibiu: o singura Europa - de la est la vest si de la nord la sud. Acesta recurge la un santaj mizerabil la adresa Romaniei fiind interesat de privatizarea in conditii foarte avantajoase a Portului Constanta.

Romanii trebuie sa stie ca Olanda refuza sa ne dea viza pentru Schengen deoarece nu vrem sa-i oferim pe tava Portul - o noua vaca de muls pentru capitalul occidental. Asa vrem sa arate Europa?!", a spus Razvan Popa, potrivit Stiripesurse.ro.