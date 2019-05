Fostul prim-ministru al Romaniei, Adrian Nastase, a vorbit joi, la Vaslui, despre lipsa unei comunicari intre Presedintie si Guvern, avertizand ca acest lucru dauneaza foarte mult tarii noastre, mai ales pe plan extern.



Adrian Nastase a participat la Conferinta "Tratatele de Pace (1919-1920)", organizata de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui, unde a vorbit despre Nicolae Titulescu si sistemul tratatelor de pace de la Paris de dupa Primul Razboi Mondial, contex in care a afirmat ca actualii politicieni ar trebui sa invete de la predecesorii lor din perioada interbelica.

"As fi crezut ca dincolo de interesele legate de campania electorala, de momente electorale, oamenii politici din Romania si il am in vedere in special pe presedintele Romaniei, ar fi trebuit sa introduca in discutia publica ideea unei formule de acord, o formula consensuala, o formula care sa permita o imagine unitara si solida a Romaniei ca membru al UE, ori lucrul acesta nu se intampla. Romania apare ca o tara divizata intern, o tara incapabila sa asigure o comunicare de la presedinte la Guvern. In definitiv, Consiliul European este un loc unde se iau anumite decizii, dar apoi e nevoie de o curea de transmisie catre Guvern, pentru ca guvernele sunt cele care pun in miscare unele dintre decizii. Neexistand aceste lucruri, ce va face presedintele Iohannis cu lucrurile care se discuta si se vor decide, eventual, acolo? Le va discuta cu consilierii sai, cu familia? Practic, aceasta necomunicare este extrem de daunatoare si imi este greu sa o inteleg", a declarat, pentru Agerpres, Adrian Nastase.

Fostul premier a afirmat, totodata, ca in momentul de fata, in Romania este nevoie de o reevaluare a politicii externe si de mai multa intelepciune in politica interna.

Evenimentul organizat de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui este inscris in programul "Centenarul Marii Uniri - 2019", derulat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.