Premierul olandez, Mark Rutte, a sustinut in cadrul summitului UE de la Sibiu, ca tara noastra va fi pregatita de admiterea in spatiul Schengen cand se va conforma regulilor statului de drept si democratiei.



Chestionat cand va fi Romania considerata pregatita pentru a intra in spatiul Schengen, raspunsul lui Rutte a fost: "Cand va veti conforma tuturor regulilor statului de drept, democratiei. Nu mergeti in directia corecta in acest moment".

Si presedintele Klaus Iohannis a vorbit pe marginea acestui subiect: "(...) pot sa va promit ca peste putin timp, probabil nu astazi, dar peste putin timp vom fi si in Schengen si vom scapa si de MCV.

Vedeti, am muncit enorm de mult si aceasta chestiune - Schengen - am pus-o in discutie de nenumarate ori si fiti siguri ca si astazi voi discuta cu liderii europeni despre Schengen. Insa, vedeti ca lucrurile nu merg intotdeauna asa cum ne imaginam, avem politicieni care, din pacate, au aratat Europei ca nu avem numai o fata frumoasa, avem si politicieni care ataca justitia, din pacate, avem politicieni care, din pacate, ataca chiar si institutiile europene si in aceste conditii, din pacate, in loc sa mergem mai departe, sa fim acceptati cu totul, si inclusiv in Spatiul Schengen, au aparut acele discutii despre statul de drept din Romania, discutii care, evident, au fost antamate de politicienii nostri care vor altceva decat binele Romaniei. Romanii isi doresc sa fie europeni si va promit ca vom ramane si pot sa va promit ca peste putin timp, probabil nu astazi, dar peste putin timp vom fi si in Schengen si vom scapa si de MCV", a mentionat seful statului, citat de stiripesurse.ro.