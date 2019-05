Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, ca Romania va fi pregatita de admiterea in spatiul Schengen cand se va conforma regulilor statului de drept.



Intrebat cand va fi Romania considerata pregatita pentru a fi admisa in spatiul Schengen,premierul a raspuns ca acest lucru se va intampla atunci cand se va conforma regulilor statului de drept.

"Cand va veti conforma tuturor regulilor statului de drept, democratiei. Nu mergeti in directia corecta in acest moment", a spus Mark Rutte, potrivit Stiripesurse.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, raspunzand unei intrebari, ca a pus "de nenumarate ori" in discutie chestiunea integrarii in Spatiul Schengen si va discuta si in cursul zilei cu liderii europeni acest subiect. El a atras insa atentia ca sunt politicieni care au atacat justitia si chiar si institutiile europene, astfel ca au aparut acele discutii despre statul de drept din Romania. "(...) pot sa va promit ca peste putin timp, probabil nu astazi, dar peste putin timp vom fi si in Schengen si vom scapa si de MCV", a spus Iohannis.