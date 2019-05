Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguta Vasilescu, vorbeste despre deciziile sefului statului din ultimul timp, despre faptul ca premierul Dancila nu a fost invitatat la Summitul de la Sibiu, referendumul si intrarea in campanie de partea PNL.



"Domnul presedinte Klaus Iohannis a transformat un eveniment international intr-o reuniune de familie, chiar daca se desfasoara pe bani publici. O reuniune de familie la care nu a fost invitat nici macar premierul Romaniei, care este la ora actuala este presedintele in exerictiu al Consiliului Uniunii Europene. Doamna Dancila convenise niste bilaterale cu mai multi premieri care participa la acest summit, dar din cauza ca nu a avut invitatie la summit, a trebuit sa amane aceste intruniri la o data ulterioara si probabil in afara Romaniei, desi s-ar fi putut foarte bine sa se desfasoare in tara, daca nu ar fi fost blocata de presedintele Iohannis.

De la Presedintele Romaniei avem asteptari, de la Klaus Iohannis nu ne asteptam la nimic bun", a spus Vasilescu, citata de stiripesurse.ro.