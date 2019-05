Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, la Alba Iulia, ca a a avut solicitari de la omologi din diferite state membre ale Uniunii Europene pentru a avea, la Sibiu, reuniuni bilaterale, dar pe care le-a declinat, deoarece a considerat ca nu era oportun sa aiba aceste intalniri in timpul Summitului Consiliului European.





"Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru ca, asa cum stiti, este prezent doar presedintele. Am avut mai multe solicitari de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, in care sa continuam dialogul inceput in diferite state membre in care am fost, am avut invitatie sa discutam despre Declaratia de la Varsovia, unde m-am intalnit cu omologii mei din statele din Europa Centrala si de Est si, bineinteles, despre rezultatele Presedintiei rotative detinute de catre Romania, dar nu era oportun sa am intalniri bilaterale cu premierii in timpul Summitului, de aceea voi avea intalniri in perioada urmatoare si vom aborda toate aceste aspecte", a declarat Viorica Dancila, intrebata daca va ajunge joi la Sibiu.

Viorica Dancila a precizat ca a vorbit cu liderii PES, dar ca a preferat sa vina in teritoriu joi, in judetele Alba si Cluj, pentru a vedea ce se mai poate face pentru aceasta regiune, scrie Agerpres.

"Cu liderii PES am vorbit, este o reuniune care este normala inaintea unui summit informal, am discutat cu domniile lor. Am preferat ca astazi sa vin in teritoriu sa discut cu oamenii, sa vad ce putem sa mai facem pentru aceasta regiune", a declarat Dancila, intrebata de jurnalisti daca se va intalni cu lideri ai PES prezenti in Romania.

Premierul, intr-o vizita neanuntata in mod oficial in Alba Iulia

"Nu este o vizita surpriza, am fost de multe ori la Alba Iulia. Este o vizita de lucru, o vizita in care ma intalnesc cu oameni implicati in proiectele europene, cu oameni care au facut investitii pe bani guvernamentali si, bineinteles, cu oameni din partid, pentru ca suntem un guvern politic, sunt presedinte executiv al unui partid", a spus Dancila.

Premierul a mentionat ca de la Alba Iulia se va deplasa la Cluj-Napoca, urmand sa revina in Alba in cursul dupa-amiezii.

"Revin dupa-amiaza la Alba Iulia si atunci o sa va dau mai multe detalii", le-a spus jurnalistilor Viorica Dancila.