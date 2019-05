Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi, la Sibiu, ca este un fapt simbolic ca liderii europeni se intalnesc la Sibiu, de Ziua Europei, in timpul Presedintiei Romaniei.



"Vreau sa multumesc celor care au organizat acest summit. Este simbolic ca in timpul Presedintiei romane ne intalnim aici, in Sibiu, de Ziua Europei (...) Dupa 15 ani de la marea runda de extindere a Uniuni Europene ne intalnim aici, vom vorbi despre agenda strategica a Uniunii Europene. Chiar daca avem opinii diferite, vom cauta viitorul comun, vrem sa luam masuri sa mentinem securitatea, bunastarea, dar ne intreseaza sa si pastram valorile europene si sa le promovam in afara Uniunii Europene", a spus Angela Merkel, la sosirea la summitul de la Sibiu, potrivit News.ro.

Cancelarul german Angela Merkel a sosit in jurul orei 12.30 la Summitul sefilor de stat si de guvern de la Sibiu.