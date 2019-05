Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca au trecut 12 ani de la aderare, iar Romania nu a profitat asa cum ar fi putut de avantajele si oportunitatile pe care le avem la dispozitie ca membri ai Uniunii Europene.



"La Sibiu, in preajma Zilei Europei si a Summitului European care va avea loc maine, am lansat un Manifest pentru o Europa a viitorului - viziunea noastra, a Aliantei 2020 USR PLUS, despre cum vrem sa arate Uniunea Europeana de maine.

Am ajuns astazi la cel mai de jos nivel al relatiei noastre cu Europa, intr-un moment in care am fi putut sa ne afirmam si sa devenim o tara cu adevarat importanta in UE, avand in vedere presedintia semestriala pe care o exercitam la Consiliul Uniunii Europene.

Pentru noi, alegerea este cat se poate de clara: ne propunem sa ducem Romania in inima Europei pentru a aduce in Romania cat mai multe beneficii pentru cetatenii nostri.

Ne propunem sa nu fim doar o tara care urmeaza tendintele de la nivel european, ci o tara capabila sa influenteze deciziile si politicile europene in beneficiul Romaniei si al Europei, in ansamblul ei.

Prin Manifestul pe care l-am prezentat propunem tuturor fortelor proeuropene o agenda pentru Europa viitorului, centrata in jurul a patru mari prioritati:

1. Europa trebuie sa fie un proiect al ESTULUI si al VESTULUI in egala masura si trebuie sa facem eforturi pentru a integra la nivel european interesul si specificul tuturor

2. Europa trebuie sa se transforme dintr-un proiect elitist intr-unul AL CETATENILOR, pentru cetateni si impreuna cu cetatenii

3. Europa trebuie sa investeasca in INOVARE pentru a fi competitiva la nivel global

4. Europa trebuie sa ISI PROTEJEZE CETATENII si sa aiba o VOCE UNICA la nivel GLOBAL", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

Versiunea integrala a Manifestului poate fi citita aici.