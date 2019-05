Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, sustine ca iesenii si moldovenii ar trebui sa iasa intr-un numar urias la contramanifestatie pentru a arata lumii ca Moldova este pro-Europa si parte din Civilizatia occidentala.



"Azi trebuia sa fie o zi istorica pentru Europa si Romania. Este summit-ul UE in Sibiu - toti liderii Europei sunt la noi, in timpul Presedintiei noastre - sa discute teme esentiale pentru viitorul Europei. Toata presa din lume e cu ochii pe noi azi. Trebuia sa fie o zi in care lumea vede ca Romania este o parte esentiala a Europei.

Evident, Dragnea si stapanii lui din Est nu pot tolera aceasta imagine si simbol. Cu orice risc pentru rezultatele electorale de pe 26Mai. Ce vor sa arate ei lumii si presei internationale? Ca Romania uraste de fapt Europa, ca tara nu mai este unita si poate mai bine se sparge in bucati (Transilvania o fi Europeana - dar restul nu), ca suntem o tara violenta si urata. Vor ca diseara, cand vor fi buletinele de stiri in toata lumea, imaginile din Sibiu sa fie combinate cu oroarea meeting-ului PSD din Iasi (mesaje anti-UE, batai de strada, zeci de mii de zombie din satele Moldovei care urla impotriva civilizatiei Europene).

Iesenii si moldovenii au azi un rol istoric. TREBUIE sa iasa intr-un numar urias la contra-manifestatie. Si sa fie calmi si non-violenti, sa nu raspunda la provocari. Sa arate lumii ca Moldova este pro-Europa si parte din Civilizatia occidentala.

Le transmit deja admiratia mea si sunt sigur ca vor arata lumii forta, inteligenta si demnitatea Moldovenilor", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.