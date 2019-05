Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei.



"Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca detinatoare a Presedintiei Consiliului UE.

Uniunea Europeana este un proiect in plina schimbare, care ne obliga sa tinem pasul cu prezentul, pentru ca viitorul sa nu ne surprinda. Romania face parte din acest proiect si ne simtim responsabili, in egala masura cu celelalte state membre, pentru Europa pe care o vom lasa generatiilor urmatoare.

Romania va fi in continuare un sustinator al proiectului european fondat pe convergenta, coeziune, solidaritate si dezvoltare durabila. Ramanem profund atasati valorilor europene si ne dorim o Uniune Europeana puternica, in care toate statele membre sa beneficieze de tratament egal, nediscriminatoriu, indiferent de suprafata teritoriului, de amplasarea geografica sau de vechimea in UE.

Proiectul european s-a nascut din dorinta de a trai in pace si prosperitate, in ideea ca statele membre isi pot uni eforturile catre acest obiectiv. In contextul actual, cetatenii europeni isi doresc o Uniune Europeana sigura, capabila sa ofere solutii noilor provocari de natura interna si externa, si mai activa in plan global.

Configurarea viitorului european este un proces complex, in care deciziile trebuie sa tina cont de asteptarile cetatenilor, exprimate in cadrul dezbaterilor si prin vocea reprezentantilor lor in Parlamentul European.

In calitatea actuala de stat care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, Romania a reusit sa deblocheze discutiile pe mai multe problematici importante pentru viitorul european. De asemenea, ne revine responsabilitatea organizarii alegerilor europene programate pentru sfarsitul acestei luni, la 40 de ani dupa primele alegeri pentru Parlamentul European. Romania acorda toata atentia necesara finalizarii cu succes a primului sau mandat la Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus ca presedintie rotativa reprezinta nu doar succesul Romaniei, ci pasi inainte catre o Uniune Europeana asa cum si-o doresc cetatenii statelor membre.

Astazi, 9 Mai 2019, dupa aproape sapte decenii de la Declaratia Schuman, care anunta bazele proiectului european din care si Romania face parte acum, privim cu incredere viitorul comun si eforturile celor angrenati in configurarea lui.

Aceasta zi incarcata de istorie sta marturie a puterii incredibile de renastere si regenerare care se afla in oameni si in comunitatile unite de teluri comune. La nivel mondial, european si aici in tara, 9 mai ne arata din nou cum curajul a invins deznadejdea, iar unitatea de valori si principii a dat nastere unui nou model comunitar si unui nou mod de a trai.

Insemnatatea acestei zile reconfirma responsabilitatea pe care o avem fata de istoria noastra comuna, a europenilor si a romanilor, de a lupta neintrerupt si cu toate fortele pentru o Romanie a solidaritatii, in interior si in exterior, membra a unei Uniuni Europene coezive, dintr-o lume pasnica si prospera pentru toti locuitorii ei.

La multi ani, Uniunea Europeana!

La multi ani, Romania europeana!

La multi ani, cetateni europeni!", se arata in mesajul premierului.