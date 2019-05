Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ramnicu Valcea, ca dupa data de 27 mai isi propune sa il schimbe pe liderul PSD, Liviu Dragnea, de la Camera.



"Spre deosebire de Ion Iliescu, Adrian Nastase, chiar si Mircea Geoana si, zic eu, chiar si Victor Ponta, domnul Dragnea nu e sustinut din iubire de vreun pesedist. Sa nu credeti ca vreunul de la Valcea moare de iubire pentru Dragnea. Toti stau pentru ca Dragnea imparte functiile si banii. In secunda in care Dragnea nu mai are functiile si banii, il paraseste si Carmen Dan si si Dancila o sa strige ca a fugit dictatorul. Deci, primul nostru atac dupa 27 mai, noi am vrea sa-l schimbam pe domnul Dragnea de la Camera si sa punem tot un pesedist, nu-i problema, dar sa nu mai fie Dragnea, dupa care sa-i schimbam guvernul, ca sa nu mai poata sa imparta functii si bani. Si atunci o sa vedeti un val de refugiati pesedisti spre Pro Romania. Acum, trebuie sa avem grija sa nu ii primim pe toti, sa punem un zid", a afirmat liderul Pro Romania, potrivit Digi24.

Victor Ponta a precizat ca nu se va intoarce in PSD, chiar daca Liviu Dragnea va pleca de la conducerea partidului.