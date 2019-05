Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3 ca mandatul presedintelui Iohannis este o catastrofa din cauza faptului ca "nu a reusit sa inchida epoca Basescu".



"Eu l-am votat pe Klaus Iohannis, il vedeti ca e acasa intre acesti lideri europeni. Eu l-am votat, el ne reprezinta, e presedintele Romaniei. Dar in ceea ce-l priveste, s-a intamplat o catastrofa. Indata ce a castigat in 2014 mandatul, in ianuarie 2015 a avut acel discurs datator de speranta la CSM, in 3-4 ianuarie, in care lasa sa se inteleaga ca Romania se intoarce la statul de drept, dupa care a fost scos in decor. Rezultatul mandatului sau a fost acela ca nu a reusit sa inchida epoca Basescu. E o catastrofa asta! Epoca Basescu e cea mai neagra din istoria Romaniei. Si-n epoca Ceausescu mai gasesti, cand si cand, lumini. In epoca Basescu nu sunt. Klaus Iohannis nu a reusit sa tranteasca o piatra de mormant pe aceasta zona neagra din istoria Romaniei. Intre altele, nu a reusit nici Schengen, nici cu MCV.

Nu era necesar sa-i faci asta doamnei Dancila, faptul ca premierul nu e invitat - la Summitul din Sibiu, dai senzatia ca vrei sa tii totul pentru tine. Ce sa tii pentru tine, cand nu esti mare comunicator? El putea, cu imaginea sa, cu faptul ca este neamt sa impresioneze publicul din Romania. A castigat ceva, in fata publicului, ca a pus-o la punct pe Viorica Dancila?" a spus Chirieac, potrivit Dcnews.