Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca partidele PNL si USR - PLUS "nu sunt pregatite sa guverneze mai bine decat guverneaza Dancila".



"A aparut o chestie cum ca Ponta se aliaza cu Orban si USR-ul. Nu, nici vorba. Nu ca de principiu sunt eu batut in cap si nu vreau, dar nu mi se pare ca sunt pregatiti sa guverneze mai bine decat guverneaza Dancila. (...) Din punctul meu de vedere, acest guvern trebuie schimbat cu niste oameni care se pricep sa gestioneze o situatie proasta. Atentie! Ciolos a mostenit de la mine o situatie foarte buna. Ca nu a fost in stare sa faca mai mult, treaba lui, dar era mai bine. Adica, deficit mic, bani in buget, proiecte...

Acum, cel care va mosteni de la doamna Dancila va mosteni mai rau decat am luat eu de la Emil Boc. Si atunci e clar ca nu poti cu Orban. Orban e ca un Trabant, ca o Dacie 1100. Eu nu stiu cum mai umbla pe strada, ca e din alt film", a spus Victor Ponta, potrivit Stiripesurse.ro.