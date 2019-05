Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, ii cheama pe romani la Iasi la mitingul anuntat de PSD.



"Pe 9 mai, la Iasi, ne vom bucura impreuna de Ziua Europei.

Toata Moldova va sarbatori si, sunt sigur, va fi o zi in care ne vom simti mai conectati decat oricand la valorile care ne unesc: solidaritate, egalitate, democratie, libertate.

Romania este parte a Europei si nimeni nu va schimba asta!

Dar printre valorile noastre fundamentale trebuie sa ramana demnitatea si patriotismul. Si asta vom sarbatori la Iasi! Vom sarbatori romaneste!

Suntem inaintea unor alegeri europarlamentare cu miza uriasa si este timpul sa avem o voce mai puternica decat pana acum.

Trebuie sa ne reconsideram pozitia fata de statele care conduc astazi UE si sa inchidem un capitol in care tarile din Est sunt privite si tratate ca tari de mana a doua!

Nu am sa spun, ca multi altii, ca Romania a fost transformata in colonie.

Nu am sa spun ca Romania se pregateste sa intre in era sclavagista a marilor corporatii. Si nu am sa spun ca Summit-ul de la Sibiu, gazduit de presedintele antiroman Iohannis, va marca inceputul acestei ere. Am sa spun ca vocea noastra se va auzi mai tare! Am sa spun ca nu vom permite sa ne inclinam. Am sa spun ca romanii sunt muncitori, inovativi si iubesc fair play-ul. Si pentru toate aceste calitati, merita respect si tratament egal!

De ziua Europei, vom fi mai uniti, mai puternici, mai demni si mai ales vom fi mai patrioti!", a scris Ionel arsene pe Facebook.