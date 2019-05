Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, 8 mai, la Sibiu, declaratii de presa dupa participarea la deschiderea conferintei "Viitorul Europei: Perspectivele Evolutiilor Contemporane".



"Am tinut sa particip in deschiderea acestei conferinte, conferinta organizata aici, la Universitatea "Lucian Blaga" de la Sibiu, dedicata viitorului Uniunii Europene si, dupa cum se stie, Summitul care va avea loc maine aici, in Sibiu, este despre viitorul Uniunii Europene.

Summitul de maine este extrem de important, nu numai pentru Europa, este extrem de important si pentru Romania, si pentru romani, si este motiv de bucurie.

Europa vine in Romania! Europa vine aici, la Summit, si maine aici, din Romania, desenam viitorul Uniunii Europene!

Iar pentru romani am un mesaj extrem de important: Romania conteaza! Romanii conteaza! Si fiindca suntem in perioada in care ne pregatim pentru alegerile europene, trebuie sa spun cu toata convingerea: votul romanilor conteaza!

Conteaza votul si la europarlamentare, si la referendum! Si, foarte important, votul fiecarui roman conteaza in Europa! Romania a parcurs un drum lung, a muncit foarte mult pentru a ajunge aici. Romania, care a devenit stat membru pe 1 ianuarie 2007, a muncit foarte mult!

Este pacat, este foarte pacat, ca avem parte de o guvernare pesedista esuata, care, in acest moment festiv, din pacate, arata si o fata destul de urata a Romaniei, atacuri asupra independentei sistemului de justitie, masuri contraperformante, promisiuni neonorate si, de aceea, spun inca o data: votul este important si pentru viitorul Romaniei, si pentru viitorul Europei!

Iar aici, la Sibiu, maine, (n.r. - joi) aici, in Romania, vom defini viitorul Uniunii Europene, impreuna cu toti liderii europeni", se arata intr-un comunicat transmis de Administratia Prezidentiala.