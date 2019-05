Primarul Mihai Chirica a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Partidul Social Democrat nu a ales bine data de 9 mai pentru a organiza mitingul de la Iasi, cand in aceeasi zi are loc, la Sibiu, Summitul UE.



"Este punctul de vedere al primarului municipiului Iasi, dar si a cetateanului Mihai Chirica, care intrevede, din perspectiva celor care s-au intamplat in ultimii doi ani si jumatate, ca nu este buna aceasta incercare de a forta, de a starni din nou ura unor romani impotriva altor romani. Ar trebui evitat. Nu e bine ca, in conditiile in care Romania devine, sa spunem, cel mai important stat din Europa pe 9 mai, prin summitul de la Sibiu, (...) in aceeasi perioada, acelasi partid de guvernamant sa organizeze un miting electoral, care vine sa contrabalanseze ce se intampla la Sibiu", a declarat primarul Iasiului, Mihai Chirica.

Edilul iesean sustine ca organizarea mitingului la Iasi este o forma de a "rupe tara in doua".

"Este iarasi o forma, din punctul meu de vedere, aproape vulgara, de a rupe aceasta tara in doua, intre romanii decenti care vor sa arate Europei intregi ca putem fi un partener pe termen lung si o alta parte a clasei politice, nu a romanilor, care vor sa bage din nou batul prin gardul Europei, sa starneasca din nou curiozitatea asupra unor lucruri negative si, desigur, sa atraga si o imagine mai putin potrivita pentru orasul nostru", a spus Mihai Chirica.

Primarul a afirmat ca data de 9 mai este nepotrivita, intrucat este ziua cand se celebreaza evenimente care au conotatii importante pentru istoria si evolutia nationala, dar si europeana, scrie Agerpres.

Chirica: Este ziua independentei acestui stat

"Este Ziua Independentei, ziua independentei acestui stat. Ziua de 9 mai este ziua in care noi romanii ne vom cinsti eroii care au murit pentru independenta acestui stat la 1877. Al doilea motiv este faptul ca 9 mai este Ziua Europei, care este o zi de relansare a acestui continent, dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Al treilea motiv este victoria impotriva fascismului. Desigur, nu trebuie sa uitam ca a urmat o perioada si mai grea, cea a bolsevismului autentic si a comunismului sever. (...) Nu trebuie sa uitam ca suntem un stat european angrenat in politicile de dezvoltare ale acestui continent", a spus Mihai Chirica.

Chirica, despre amenintarile lui Dragnea

Pe de alta parte, primarul Chirica a afirmat ca un lider de partid nu ar trebui sa ameninte cu organizarea de contramanifestatii la Iasi. Citeste si: Dragnea, iritat ca se anunta protest in ziua mitingului PSD de la Iasi: Putem sa lasam oamenii nostri care sunt foarte nervosi sa faca o contramanifestatie sambata

"In primul rand, este inadmisibil ca din gura unui lider de partid, a lui Liviu Dragnea, sa auzi ca ameninta. Nu poti ameninta cu contramanifestatii un alt eveniment politic. Statutul de infractor nu este o problema pe care eu sa o judec, ca primar sau cetatean, dar continuitatea starii de infractiune vad ca ii convine dumnealui. Deci, sa spui ca avem si noi activistii nostri nervosi care vor veni si vor face o contramanifestatie la Iasi dupa modelul mineriadelor din 1991- 1992, mi se pare mai mult decat o provocare. Este un atac frontal impotriva legii si incercarea de a starni. Nu cred ca asta ii trebuie Romaniei de astazi. (..) Vreau sa condamn cu tarie faptul ca nu am reusit prin partidul de guvernare, nici macar in al doisprezecelea ceas sa intindem mana Europei. Dimpotriva. Ne-am segregat, s-au segregat intr-o tabara care nu corespunde deloc imaginii Europei", a declarat Chirica, facand referire la declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea, ca ar putea fi organizata o contramanifestatie in ziua mitingului PNL de la Iasi, eveniment la care este invitat sa participe si presedintele Klaus Iohannis.

Primarul Iasului a cerut "decenta" din partea liderului PSD si celor care vor veni pentru mitingul care va fi organizat pe 9 mai in Piata Unirii, dar si respectarea legii, a ordinii si linistii publice. Edilul i-a sfatuit si pe ieseni sa evite apostrofarea si sa evite, pe cat posibil, sa ajunga in zona in care se va desfasura mitingul PSD.

Chirica: Nu ramane nimeni nepedepsit din cine va face dezordine

De asemenea, primarul Iasiului a anuntat ca tot centrul Iasului va fi supravegheat si monitorizat cu ajutorul echipamentelor video.

"Ne vom preocupa sa avem filmarea tuturor celor care vor care vor veni in Piata Unirii din Iasi pentru a vedea starea lor reala. (...) Iasiul, pe 9 mai nu va deveni Bucurestiul pe 10 august. Nu vom mai sta cu mainile incrucisate sa vedem cum niste bande de descreierati intra in multime si tulbura ordinea. (...) Spatiul nu va fi supravegheat, va fi ultra-supravegheat video, iar toata inregistrarea va fi la Primaria Municipiului Iasi. Nu e o forma de amenintare. dar nu ramane nimeni nepedepsit din cine va face dezordine", a declarat primarul Mihai Chirica.

Reactia primarului Iasiului a survenit in contextul in care Partidul Social Democrat intentioneaza sa organizeze un miting in dupa amiaza zilei de 9 mai, de la ora 14,00, in Piata Unirii din Iasi. Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, care este liderul filialei iesene a PSD, a declarat ca Ziua Europei va fi marcata de filiala ieseana a Partidului Social Democrat cu un spectacol folcloric in aer liber, la eveniment fiind invitati sa participe si membrii conducerii centrale a partidului.