Europarlamentarul Renate Weber, candidatul ALDE pentru un nou mandat in Parlamentul European, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca alegerile din 26 mai sunt cele sunt cele mai importante alegeri din istoria Uniunii Europene de pana acum, pe fondul euroscepticismului tot mai pronuntat, si ca este cert ca aceasta constructie europeana va plati nota de plata la aceste alegeri.





"Cred sincer ca sunt cele mai importante alegeri din istoria Uniunii Europene de pana acum, pentru ca aceasta constructie europeana - la care eu tin foarte, foarte mult si careia ii doresc sa dureze cateva sute de ani - e o constructie care a adus pacea in Europa, a adus prosperitate cetatenilor europeni. Si totusi, in ciuda acestor mari realizari, observam ca exista un val de euroscepticism, care se manifesta tot mai mult in diferite state membre. In Romania nu este si e foarte bine ca nu este, dar il vedem foarte clar si Brexit-ul nu este decat varful icebergului. Brexit care nu stim cum se va finaliza, dar este cert ca Uniunea Europena o sa plateasca nota de plata la aceste alegeri. De ce exista acest val de euroscepticism si antieuropenism? Cred ca sunt intrebari legitime. Cred ca oricat de mult tii la proiectul european trebuie sa identifici neajunsurile actuale tocmai ca sa poti sa propui solutii de reformare pentru viitor. Este clar ca exista o parte importanta de populatie europeana care si-a cam pierdut increderea in UE, probabil si pentru ca unele decizii luate la nivelul UE au dezamagit, Brexit-ul este ceea ce vedem pana acum, inclusiv modul in care a fost manageriat acesta este un astfel de esec", a aratat Renate Weber.

Weber: Sunt multe necunoscute

Europarlamentarul si-a exprimat speranta ca dupa votul din 25 si 26 mai din Europa, la care participa si britanicii, va exista un raspuns in favoarea Uniunii Europene, iar acest lucru sa justifice un nou referendum in Marea Britanie care sa schimbe situatia actuala, scrie Agerpres.

"Dar astea sunt sperante. Pana la urma vedem ca de unde noi am realocat numarul de mandate intre cele 27 de state membre, acum am revenit la ceea ce aveam inainte, colegii britanici candideaza, vor veni in Parlamentul European, nu stim pentru cat timp. Sunt multe necunoscute si cred ca oamenii, in general, nu vor sa aiba de-a face cu situatiile acestea de incertitudine. Sa speram ca zilele acestea, la Sibiu, vom vedea si multe masuri concrete, dincolo de cuvinte", a afirmat Renate Weber.

Intre marile probleme ale Uniunii Europene, Renate Weber a identificat birocratia excesiva, lipsa de viziune si faptul ca aceasta structura este luata mereu pe nepregatite.

Weber: Avem o birocratie excesiva la nivelul UE

"Avem o birocratie excesiva la nivelul UE, care a devenit autosuficienta, care a pierdut legatura de fapt cu cetatenii si oamenii observa tipul acesta de aroganta si sunt nemultumiti. Sunt domenii in care decid mai putin politicienii si mai mult aceasta birocratie, care se bucura de stabilitate, politicienii vin si pleaca. Nu mai vrem ca UE sa fie luata tot timpul prin suprindere, de la primavara araba, la tot ce se intampla in general in lume si Brexit, totul ne ia prin suprindere, cred ca nu este normal si cred ca trebuie sa lucram un pic mai inteligent", a mai spus candidatul ALDE.

Renate Weber a concluzionat ca Uniunea Europeana este buna, este necesara si nu trebuie confundata niciodata "cu liderii vremelnici, acestia vor veni si vor pleca" si nu trebuie pierduta speranta ca vor aparea si lideri politici cu viziune.