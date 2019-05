Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, reactioneaza dupa declaratiile lui Calin Popescu Tariceanu , sustinand ca PSD nu este in scadere in sondaje, ci ca lucrurile stau "taman invers".

"Il asigur pe domnul Tariceanu ca lucrurile stau taman invers. PSD este in crestere, sunt foarte multi oameni care ne spun in teritoriu ca PSD devine singura sansa in batalia pe care o ducem pentru Romania si, mai mult decat atat, in fiecare zi alesi locali de la celelalte partide trec cu arme si bagaje in barca PSD", a spus Stefanescu pentru stiripesurse.ro.

In legatura cu tema candidatului la prezidentiale, el a tinut sa precizeze: "Este mult prea devreme sa vorbim pentru alegerile prezidentiale. Sa finalizam cu alegerile pentru Parlamentul European si dupa aceea vom avea discutii si in cadrul coalitiei si in cadrul PSD despre acest subiect".