Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca Liviu Dragnea si Viktor Orban sunt doi politicieni "rataciti prin Europa" care spera sa primeasca mai multa atentie la reuniunea de joi a liderilor europeni, prin sfidarea Summitului de la Sibiu.



"Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban.

Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili.

Liviu Dragnea, dispretuit de europeni pentru ca nu respecta cutuma retragerii din prima linie a politicii cand are o condamnare, dar si pentru lasitatea cu care incearca modificarea legislatiei penale pentru a servi intereselor sale personale. In schimb, din dorinta de a arata europenilor ca este viabil din punct de vedere politic in Romania, nefericitul a pus de un miting al PSD la Iasi, unde aduce zeci de mii de oameni, carandu-i cu autobuzele din toata Moldova.

Viktor Orban, care face o politica favorabila Moscovei de slabire a coeziunii Uniunii Europene si care din acest motiv nu are acces la summitul PPE (dar va participa la Consiliul European), a pus de o vizita in ungurime, pentru a pune la cale utilizarea UDMR in favoarea FIDESZ la alegerile din 26 mai.

Prin ispravile lor penibile, si Liviu Dragnea si Victor Orban spera sa primeasca mai multa atentie decat evenimentul informal de la Sibiu. Vor avea un esec.

Cu siguranta, nu cu politicieni agresiv-antieuropeni ca Dragnea si Orban, amandoi parand a fi infiati de masinaria de propaganda a Moscovei, se va construi viitorul Uniunii Europene", a scris Traian Basescu pe Facebook.