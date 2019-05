USR a depus la Senat un proiect de lege pentru revenirea la alegeri in doua tururi pentru primari. Proiectul, care modifica Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, este initiat de deputatul Tudor Benga si senatorii Florina Presada, Radu Mihail si Nicu Falcoi, membri ai Departamentului de reforma electorala al USR.





"«De cand USR a intrat in Parlament, acest subiect a fost in centrul agendei noastre de reforma electorala. Deoarece exista, insa, o serie de proiecte in circuitul legislativ din partea PNL si PMP, politica noastra a fost sa sprijinim proiectele existente si am considerat ca nu este nevoie sa depunem inca un proiect. Ambele proiecte sunt, insa, astazi, blocate la Camera Deputatilor, motiv pentru care am apreciat ca trebuie sa depunem un nou proiect, care sa aiba, in urmatoarele 45 de zile, un vot in Senat. Daca lumea va merge la vot, dupa alegerile europarlamentare din 26 mai, vor exista modificari de configuratie in Parlament si regimul de jupan absolut al lui Liviu Dragnea va incepe sa ia sfarsit. Alegerea primarilor in doua tururi este cel mai important proiect pentru a readuce Romania pe traiectoria unei democratii functionale», a declarat deputatul USR Tudor Benga.

Proiectul revenirii la alegeri pentru primari in doua tururi face parte din agenda USR de reforma electorala si se regaseste si in initiativa legislativa „Oameni noi in politica”.

«In initiativa ‵Oameni noi in politica′, masura alegerii primarilor in doua tururi a fost masura far, cea care a avut cel mai mare impact la cetateni. Oamenii de pe strada stiu ca in localitatea lor au nevoie de oameni reprezentativi, care sa se bucure de increderea multor cetateni, nu doar a catorva procente. Numai printr-o insistenta extraordinara pe acest subiect vom putea ajunge la un rezultat. Nu ne putem permite sa lasam garda jos pe un subiect atat de important», a declarat si senatorul USR Radu Mihail.

«Pana in momentul acesta, USR a depus zece proiecte de lege care vizeaza incurajarea participarii cetatenilor la viata politica a Romaniei. Este absolut necesar ca aceste legi sa ajunga sa fie votate de Parlament si sa fie adoptate pentru a schimba clasa politica si pentru a vedea in pozitii importante oameni integri si profesionisti», a precizat senatorul USR Florina Presada.

Proiectul USR vizeaza modificarea art. 101 din Legea 115/2015 astfel:

'(2) Este declarat ales primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.

(3) In cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (2), se organizeaza un nou tur de scrutin la doua saptamani de la primul tur de scrutin, la care participa numai primii doi candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur, respectiv primii doi candidati daca sunt aflati in situatie de balotaj.

(4) In urma organizarii unui nou tur de scrutin, este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate'.

Art. 102 din aceeasi lege ar urma sa se abroge.

USR considera ca aceste modificari sunt esentiale pentru ca primarul ales sa devina cu adevarat reprezentativ, deoarece ar avea sustinerea a mai mult de jumatate dintre votantii activi ai localitatii si, prin urmare, ar dobandi legitimitatea democratica ce ii permite sa ia decizii in numele intregii comunitati.

In prezent, Romania are primari de mari municipii alesi prin votul a mai putin de 20% din numarul total al alegatorilor. Exemple: Gabriela Firea (Bucuresti) – 13,84%, Mihai Chirica (Iasi – 15,36%), George Scripcaru (Brasov) – 18,38%, Decebal Fagadau (Constanta) – 16,12% si Adrian Florin Dobre (Ploiesti) – 11,07%.

Actualul sistem de vot, cu alegerea primarilor intr-un singur tur de scrutin, descurajeaza participarea la vot, sporeste neincrederea in sistemul electoral si favorizeaza partidele mari. La alegerile locale din 2012, prezenta la vot a fost de 56,39%, in timp ce la alegerile din 2016, a scazut la 48,43%", se arata intr-un comunicat USR.