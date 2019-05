Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca are o relatie civilizat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta.



Chestionat la Adevarul Live in legatura cu scaderea PSD in sondaje si dublarea scorului ALDE fata de europarlamentarele din 2016, Tariceanu a spus:

"Poate PSD nu si-a injumatatit, dar are o scadere. Cred ca un factor il reprezinta si aparitia partidului Pro Romania. S-au transferat niste procente acolo. Guvernarea, in general, erodeaza. Eu am cu Victor Ponta o relatie foarte civilizata. Ne respectam reciproc", a declarat Tariceanu, citat de stiripesurse.ro.

PSD va obtine "undeva peste 35%" la europarlamentare, iar ALDE se va situa "intre 10% si 12%", a subliniat el.