Liderul PLUS, Dacian Ciolos, reactioneaza dupa declaratiile candidatului la europarlamentare , Carmen Dan, care le-a cerut scuze agricultorilor din Botosani in numele fostului premier Dacian Ciolos, acuzat ca, in calitate de comisar european pentru agricultura, a negociat cele mai mici subventii din UE pentru fermierii romani.

"O fosta jurnalista a trecut de la informare la dezinformare imediat ce s-a transferat la PSD. La brat cu ministrul Daea, aflata la un targ agricol din Botosani, Carmen Avram a lansat o serie de prostii in legatura cu activitatea mea de comisar european in perioada 2010-2014 si cu reforma Politicii agricole comune pe care am propus-o si negociat-o la nivel european.

Ca sa incheiem cu aberatiile lansate de PSD si ALDE despre ce au obtinut sau nu fermierii romani in timpul mandatului meu de comisar european, va propun, pentru informare, cateva cifre si informatii.

O parte centrala a reformei politicii agricole europene pe care am sustinut-o a fost negocierea unei masuri de redistribuire echitabila a subventiilor pentru agricultura intre statele membre. Astfel, pentru unele state membre subventiile au scazut - inclusiv pentru Franta, Olanda sau Germania, state contribuitoare net la bugetul UE. Pentru tari precum Romania, Estonia, Letonia, Lituania si Portugalia, care aveau subventii la hectar sub media europeana, acestea au crescut. Mai mult decat atat, mecanismul pe care l-am negociat in 2013 ar trebui sa continue si pentru perioada 2021-2027, perioada in care subventiile pentru Romania sa continue sa creasca pana la eliminarea diferentei.

Bugetul alocat Romaniei pentru plata subventiilor agricole in perioada 2007-2013 a fost de 4,3 miliarde de euro. In urma reformei Politicii agricole comune pe care am condus-o la Bruxelles si a negocierilor pentru o distribuire mai echitabila a bugetului, suma alocata Romaniei pentru plata subventiilor agricole in perioada 2014-2020 a crescut la 11,7 miliarde de euro. La acest buget pentru subventiile la hectar se adauga inca 8,1 miliarde de euro, bani alocati Romaniei pentru programul de dezvoltare rurala, adica pentru investiitii, achizitie de utilaje agriole, pentru instalarea tinerilor fermieri, samd. Deci, in total, aproape 20 de miliarde de euro fonduri europene negociate de mine pentru agricultura romaneasca.

Subventiile cu care se lauda azi Liviu Dragnea si Petre Daea au fost obtinute de Romania prin reforma Politicii agricole comune pe care am propus-o impreuna cu echipa mea.

Faptul ca Romania a avut la aderare subventii mult mai mici decat tarile Europei occidentale este rezultatul modului in care Guvernul PSD a negociat aderarea Romaniei la UE in vremea lui Adrian Nastase. De acolo a trebuit sa pornesc eu, in calitate de comisar european, pentru a creste semnificativ subventiile pentru agricultorii romani.

Ce s-a intamplat insa in timpul minunatei guvernari PSD-ALDE, sub inaltul patronaj al domnului Daea si cu Romania la Presedintia Consiliului UE? Adica, cu tot sprijinul politic in parlamentul national, cu tot guvernul si aparatul administrativ si birocratic in spate?

In propunere de reforma a Politicii agricole comune pentru perioada 2021-2027, fata de perioada actuala, Romania pierde 1,5 miliarde de euro din programul de dezvoltare rurala. 1.500 de milioane de euro care nu vor mai veni in Romania pentru investitii in infrastructura rurala, in agricultura, in ferme. Ba, mai mult, in loc sa se lupte pentru un buget comun si reguli comune, Romania condusa de PSD, asigurand presedintia Consiliului UE, sustine cresterea cofinantarii din bugetul national pentru programele rurale, de parca bugetul nostru se poate compara cu cel al Germaniei sau Frantei si de parca nu am avea deja o problema in a face fata concurentei pe piata interna.

Rezultatul negocierilor minunate purtate de PSD si de oamenii lui la Bruxelles

Acesta este rezultatul negocierilor purtate de Petre Daea la Bruxelles, acesta este rezultatul declaratiilor intraductibile si panseurilor cu cormorani pe care le-a facut in Consiliu: minus 1,5 miliarde de euro pentru Romania.

Si, totodata, aceasta este incununarea activitatii de mare succes a doamnei Viorica Dancila la Bruxelles care, sa nu uitam, a fost nu numai cel mai tacut vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Parlamentului European, dar si sefa grupului PSD din PE: minus 1,5 miliarde de euro pentru Romania.

Asa ca, da, doamna Carmen Avram, dupa ce le taiati porcii, incapabili sa gestionati pesta porcina, dupa ce le taiati banii si le distrugeti viile, dupa ce le aruncati cu praf in ochi si mintiti pe munca altora, aveti de ce sa le cereti scuze romanilor, aveti de ce sa le cereti iertare fermierilor", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.