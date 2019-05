Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, sustine ca "mediul de afaceri confirma programul de guvernare USR".



"Mediul de afaceri confirma programul de guvernare USR.

Noi am fost primii care au spus ca avem cele mai mari taxe pe munca, pe salariile mici. Asa finanteaza ei hotia - din munca tuturor celor din privat. E un motiv fundamental al plecarii oamenilor in Diaspora. Am propus concret in programul nostru de guvernare (si suntem singurii) reducerea taxelor pe salariul minim (aplicabil la toti, toata lumea castiga - nu se mai platesc taxe decat peste nivelul salariului minim).

Acum - KPMG confirma printr-un studiu detaliat. Care ne spune ca avem cele mai mari taxe pe salariul minim din Europa - o tragedie care trebuie imediat remediata.

Fac un apel si la celelalte partide de opozitie - sa accepte sa reducem taxele pe munca ! Haideti veniti si voi cu solutii concrete sa reparam dupa PSD!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.