Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a spus, intr-o conferinta de presa, ca Alianta 2020 USR - PLUS pleaca de la premisa ca va obtine cel putin sase mandate in viitorul Parlament European.



"Noi, in continuare, pornim de la premisa ca vom avea cel putin sase mandate, probabil opt, noua, zece, depinde de rezultatul final. Asa cum v-am spus, rezultatul nostru va fi, cu siguranta, proportional cu participarea oamenilor la vot pentru ca noi stim ca avem un public de sustinatori mobilizat si-i vedem pe oamenii acestia in strada. Noi nu aducem cu autobuzul oameni la mitinguri - ati vazut, la noi se danseaza la miting. Noi nu obligam oamenii sa vina sa ne dea semnaturi pentru ca sunt angajati la stat - asa cum face PSD, noi adunam semnaturile din strada. Noi avem foarte multi voluntari si pe asta ne-am bazat si ne bazam in toata campania si vreau sa le multumesc. Avem foarte multi voluntari care pot sa fie membri de partid la PLUS, la USR, dar sunt multi care nu sunt membri de partid si care ies in strada si ne ajuta pentru ca cred in obiectivele pe care le avem. Si de asta noi credem in mobilizarea oamenilor la vot, nu pentru ca o spunem doar noi, ci pentru ca oamenii incep sa inteleaga importanta votului", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Stiripesurse.ro.

