Coalitia PSD-ALDE din conducerea Camerei Deputatilor refuza sa introduca in dezbaterea deputatilor proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale initiat de parlamentarii Uniunii Salvati Romania. Proiectul nu este supus dezbaterii si votului pentru ca romanii sa nu vada ca Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si ceilalti membri ai PSD si ALDE apara pensiile parlamentarilor de zeci de mii de lei, desi sustin public ca-i preocupa veniturile romanilor de rand.



Proiectul de lege de abrogare a pensiilor speciale, depus de USR la Senat in octombrie 2017, este blocat de peste un an de zile in Camera Deputatilor. Comisia pentru munca, la sefia careia se afla deputatul PSD Adrian Solomon, avea termen pentru redactarea raportului 19 aprilie 2018.

"De la inceputul acestei sesiuni, am cerut constant introducerea pe ordinea de zi a plenului a proiectului de lege privind abrogarea pensiilor speciale. Coalitia PSD-ALDE refuza sistematic, desi stiu foarte bine ca avem un sistem bolnav de pensii, in care toata lumea contribuie la fel, dar unii mai cu mot primesc mai mult. Cea mai mare pensie speciala este de peste 55.000 de lei pe luna in conditiile in care exista, din pacate, multi pensionari care trebuie sa se decurce cu doar 600 de lei. PSD si ALDE dovedesc lasitate extrema blocand acest proiect deoarece nu vor ca romanii sa vada ca apara pensiile speciale de zeci de mii de lei pe luna", a declarat Cristina Pruna, liderul grupului USR din Camera Deputatilor, potrivit unui comunicat al formatiunii.

Proiectul de lege depus de USR prevede, printre altele, eliminarea pensiilor speciale ale functionarilor parlamentari, ale senatorilor si deputatilor, ale personalului Curtii de Conturi si Curtii Constitutionale. De asemenea, prevede modificarea Codului fiscal in sensul eliminarii deductibilitatii contributiei pentru pensiile facultative si eliminarea impozitarii lor.

Cea mai mare pensie speciala incasata in luna aprilie a ajuns, potrivit datelor Casei Nationale de Pensii, la 56.000 de lei. In 2019, echivalentul a circa 2 miliarde de euro se va duce pe pensiile speciale. In acelasi timp, Romania are peste 870.000 de pensionari care traiesc cu mai putin de 600 de lei pe luna.