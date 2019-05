Vasile Blaga, fost co-presedinte al PNL, a spus, marti, la mitingul de la Suceava, ca alegerile din 26 mai reprezinta cea mai buna sansa a ultimelor decenii pentru a ingenunchia PSD.



"De 30 de ani ne batem cu PSD-ul care, intr-adevar, este cea mai proasta forma a lui, dar inca nu-i invins. Sa nu ne culcam pe-o ureche (...) Niciodata n-am avut o sansa ca acum sa-l ingenunchem (...) PSD-ul care spune ca vrea sa fie patriot in Europa. Intr-o Europa care nu-l vrea. Cei din familia lor europeana vor sa-i dea afara. Pai de ce mai vor sa mearga acolo, atunci? Astia care au spus ca vor sa faca nu stiu cate spitale regionale, nu fac niciunul. De autostrazi nu se ocupa. Au facut ca preturile sa creasca halucinant. Saptamana trecuta, in Bucuresti, un kil de cirese era la acelasi pret ca mielul de Pasti, 100 de lei. Asta-i PSD-ul.

Acum vor sa mai prosteasca primarii, si pe unii de la noi care-s mai slabi de inger, cu Programul National de Dezvoltare. Cica au ei 10 miliarde de euro. Pai ei n-au bani sa dea pensii si salarii, ca au luat 3 miliarde de euro imprumut pe 30 de ani, ca o sa trebuiasca sa-i plateasca stranepotii nostri. Astia-s PSD-ul", a spus Blaga, potrivit Stiripesurse.ro.

Potrivit lui Blaga, PNL va merge si va sustine la referendum statul de drept.

"Noi mergem si sustinem la referendum statul de drept, dar vrem ca la nivelul UE sa faca sa fie verificat statul de drept in toate statele europene, nu numai in Romania. Vrem sa mergem la Bruxelles sa spunem: vrem sa intram in Schengen ca meritam (...) Atunci cand noi am fost verificati ultima oara pe frontierele externe, eram ministru de Interne, noi am fost dati ca exemplu de bune practici, iar Franta a cazut testele. Pai atunci! O mama avem toti in UE si trebuie sa spunem lucrurile astea. Dar nu vom intra in Schengen, oameni buni, cu PSD-ul la putere. Cu astia in veac nu ajungem in Schengen", a mai spus Vasile Blaga.