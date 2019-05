Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca recomandarea partidului pe care il conduce este sa nu se voteze la referendumul din 26 mai.



"Fiecare, pana la urma, are libertatea sa procedeze cum crede, dar in conditiile date, rezulta clar ca recomandarea noastra este sa nu se voteze la acest referendum, pentru a nu ii face jocul presedintelui.

Multi colegi m-au intrebat cum sa procedeze la referendum. Le-am spus ca, dupa parerea mea, este practic o diversiune prin care presedintele incearca sa intre mai devreme in cursa prezidentiala, in campanie. In al doilea rand, intrebarile sunt ceva de genul 'Ca sa respiri ai nevoie de oxigen?'. Da. Raspunsul evident nu poate fi decat unul singur. Deci, nu este o problema de consultare reala. Deci, e o incercare de deturnare a dezbaterii, care ar fi trebuit sa fie axata pe problemele Europei. Romania trebuie sa constientizeze mai mult ca este membra a UE. (...) Trebuie sa ne schimbam atitudinea pe care o avem fata de UE, sa intelegem ca avem si drepturi, si responsabilitati in comun", a declarat Tariceanu, potrivit Realitatea.net.