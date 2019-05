Eurodeputatul Siegfried Muresan a spus, in cadrul mitingului de a Suceava, ca PNL este singurul partid care poate obtine ceva pentru Romania in Parlamentul European.



"Partidul National Liberal este singurul care poate obtine ceva pentru Romania pe plan european. Acest lucru este foarte important. Noi suntem un partid cunoscut, respectat si apreciat in Europa. Cand cerem ceva pentru romani in Parlamentul European, obtinem. Cu cat Partidul National Liberal este mai puternic, cu atat Romania este mai bine reprezentata in Parlamentul European. PSD si ALDE sunt doua partide izolate in Europa. Ele nu merita nici macar un singur vot din partea sucevenilor. Intreaga Europa asteapta ca Partidul National Liberal sa castige alegerile europarlamentare, sa scapam Romania de Liviu Dragnea si sa scapam Europa de Liviu Dragnea.

Partidul National Liberal este partidul care va castiga alegerile din 26 mai. Pentru asta avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastra. Mai sunt doua saptamani de campanie. Trebuie sa mergeti acasa, sa spuneti vecinilor, fratilor, prietenilor, colegilor de fabrica, de serviciu, de la sat si oras ca Partidul National Liberal este partidul care va castiga alegerile parlamentare, care va reprezenta bine Romania in Parlamentul European. (...) Trebuie sa ridicam pancartele, sa scoatem fularele galbene, toate insemnele Partidului National Liberal, gecile, vestele, puloverele si sa mergem la victorie pe 26 mai", a spus Muresan la mitingul PNL de la Suceava, potrivit Stiripesurse.ro.