Rares Bogdan a spus la Suceava, in cadrul mitingului electoral, ca "in democratie, hotii stau la puscarie, nu in Guvern, nu in Parlament, nu in Kiseleff".



"Inainte cu o zi de summitul de la Sibiu am un mesaj pentru Europa: Romania este in Europa, este Europa si nu vom accepta niciodata o Europa cu doua viteze. O singura viteza, o singura Europa", a spus Rares Bogdan, potrivit Stiripesurse.ro. El a facut o comparatie intre spitalele din orase conduse de primari liberali si orase conduse de primari social-democrati. "La Oradea, doua spitale modernizate cu bani europeni. Vreti sa mergeti sa vedeti cum arata spitalele din Craiova, din Constanta sau din Braila? Daca nu sunteti bolnavi, riscati sa va imbolnaviti. La Alexandria si Slatina situatia este groaznica. Lui Gheorghe Flutur (presedintele Consiliului Judetean Suceava- n.r) i-au facut patru dosare, din biroul din Kieseleff. Va amintiti de stenoramele otravite? Asta vor ei, astfel de justitie vor ei. (...) Primul ministru de atunci, cu liderii din Kiseleff spuneau: nu ajung patru, mai faceti-i patru sa-l linistim. Asa inteleg ei: justitia ingenunchiata, sa puna mana pe ea. Nu vor sa plateasca pentru hotii, ca ei nu inteleg ca in democratie hotii stau la puscarie, nu in Guvern, nu in Parlament, nu in Kiseleff", a mai spus Rares Bogdan.

