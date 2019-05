Presedintele PSD, Liviu Dragnea, atentioneaza liberalii ca i-ar putea lasa pe oamenii din partid "care sunt foarte nervosi" sa faca o contramanifestatie in ziua mitingului PNL, care urmeaza sa aiba loc sambata la Iasi si unde este asteptat si seful statului.



Liviu Dragnea s-a aratat contrariat dupa ce s-a anuntat un protest in Iasi pe 9 mai, in aceeasi zi in care are loc si mitingul PSD.

"Foarte bine, inseamna ca s-ar putea sa apara contramanifestatii si sambata (cand e mitingul PNL-n.r.). Sa nu creada Iohannis si slugile lui ca doar ei au dreptul sa urle si sa tipe. Putem sa lasam si noi oamenii nostri care sunt foarte nervosi sa faca o contramanifestatie", a spus liderul social-democrat, citat de hotnews.ro.

In egala masura, chestionat daca prim-ministrul Viorica Dancila urmeaza sa participe la mitingul de pe 9 mai de la Iasi, raspunsul lui Dragnea a fost: "Mitingul se va organiza chiar daca nu vine doamna prim-ministru, avem aceasta capacitate".